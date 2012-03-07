Вертолетная площадка возле Тарасовой горы не готова принять туристов

Вертолетная площадка возле Тарасовой горы в Каневском районе Черкасской области не готова принять туристов в Шевченковские дни. Это следует из сообщения пресс-службы заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, переданного УНИАН.

Как указывается в сообщении, в феврале по просьбе средств массовой информации Н.ТОМЕНКО обратился в Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов с просьбой предоставить информацию о возможности и условиях организации перелета в Шевченковские дни к могиле Тараса Шевченко группы журналистов.

В ответе, поступившем в адрес вице-спикера, Агентство сообщило, что на данном объекте продолжаются пусконаладочные работы и проходят сертификационные испытания. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос передачи вертолетной площадки в сферу управления Министерства инфраструктуры с дальнейшим ее закреплением за государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» с целью его надлежащего обслуживания и эксплуатации.

Пресс-служба Н.ТОМЕНКО напоминает, что 19 сентября в 2011 г. была торжественно открыта вертолетная площадка возле Тарасовой горы, строительство которой проводилось за государственные средства и было включено в план реализации Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу. В состав вертолетной площадки с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час, построенной в селе Пекари Каневского района Черкасской области, входят посадочная площадка, одноэтажный пассажирский терминал, который состоит из зала ожидания, конференц-зала и комнаты отдыха, контрольно-пропускного пункта, мест для остановки автотранспорта и др. Что касается его целей, то Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещал, что «…уже весной этого года у всех вас будет возможность посетить Чернечую гору, побывать на могиле Кобзаря. Кстати, и вертолетная площадка построена для всех».

Комментируя эту информацию, Н.ТОМЕНКО отметил, что «трудно говорить, когда будет реализована мечта нынешней власти VIP-туристического маршрута на могилу Шевченко «для всех», как обещал Президент, но то, что это один из самых грандиозных проектов такого рода в мире, реализованных за средства государства, подтверждается очередным решением о выделении средств на его благоустройство. Н.ТОМЕНКО напомнил, что площадка, рассчитанная на 10 вертолетов, была построена почти за 100 миллионов гривен бюджетных средств, а недавно было принято решение о выделении еще 27 миллионов гривен из бюджета на благоустройство ее территории и укрепление береговой линии».