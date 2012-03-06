Азаров лично поздравил воспитанниц лицея

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ накануне Международного женского дня 8 марта лично поздравил с праздником девушек - воспитанниц Юридического лицея им. Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Я хочу поздравить вас с наступающим праздником 8 марта. Приехал я не только для того, чтобы вас поздравить, но и ознакомиться с условиями, в которых вы проживаете, учитесь, узнать, какие у вас есть проблемы, и чем правительство может вам помочь», - отметил Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, он лично убедился, что лицеисты проживают и учатся в хороших условиях.

Глава правительства попросил воспитанниц лицея хорошо учиться, закончить лицей и поступить в высшие учебные заведения, в частности, правоохранительной системы.

Премьер-министр осмотрел учебные классы и жилые помещения лицеистов и подарил воспитанницам спортивные костюмы и энциклопедии для библиотеки.

«Я желаю вам всего наилучшего: здоровья, счастья и успехов в учебе. Будьте уверены, что наша страна, правительство и Президент всегда будут заботиться о вас и будут делать все возможное, чтобы у вас была счастливая, благополучная жизнь, и чтобы все в вашей жизни складывалось хорошо», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.