В Киеве совершено вооруженное нападение на автозаправку (фото)

Совершено второе дерзкое вооруженное ограбление заправки за последнюю неделю. На этот раз под дулом обреза оказались ночные работники заправки "Шелл", что на Броварском проспекте. Камеры видеонаблюдения запечатлели уникальные кадры. В 3.28 двое преступников в масках зашли в помещение АЗС, угрожая обрезом охотничьего ружья, заставили персонал лечь на пол. Забрав с касс 17 тысяч гривен, грабители вышли наружу, где их ждал сообщник и скрылись на темно-синем автомобиле.

Магнолия-ТВ