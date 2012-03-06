Безработный откручивал рельсы

В Запорожской области задержан безработный, разбиравший железнодорожное полотно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской жележной дороги, факт повреждения полотна был выявлен на станции Мелитополь.

«В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводившихся по станции Мелитополь, оперативная группа совместно с милицией задержала безработного гражданина, который пытался похитить 20 деталей с колеи», - говорится в сообщении.

Задержанный передан в линейный отдел милиции.