Безработный откручивал рельсы
00:44, 06 марта 2012Общество
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской жележной дороги, факт повреждения полотна был выявлен на станции Мелитополь
В Запорожской области задержан безработный, разбиравший железнодорожное полотно.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской жележной дороги, факт повреждения полотна был выявлен на станции Мелитополь.
«В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводившихся по станции Мелитополь, оперативная группа совместно с милицией задержала безработного гражданина, который пытался похитить 20 деталей с колеи», - говорится в сообщении.
Задержанный передан в линейный отдел милиции.
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