Столичным таксистам устроят аттестацию

Столичная власть хочет реформировать работу киевского такси к Евро 2012. Из 50 тысяч таксистов планируют оставить всего 15 тыс.

От них потребуют, чтобы работали по лицензии и прошли специальную аттестацию.

Пока неизвестно, какой орган будет осуществлять ее. На каждом автомобиле будут установлены таксометр и терминал для расчета платежной картой.

"Аттестация водителей такси хорошо повлияет на уровень сервиса, - отмечает Николай Паламарчук, директор служб такси "13" и "Армада". - Потому что сейчас многие водители не знают города, плохо воспитаны. Служба такси не может контролировать каждого своего водителя".

Стоимость и установка таксометра обойдется в 2 тыс. грн.

Gazeta.ua