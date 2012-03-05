В Симферополе задержаны милиционеры, подозреваемые в применении пыток

В Симферополе прокуратура возбудила уголовное дело против двух милиционеров, подозреваемых в применении незаконных методов дознания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, подозреваемые – сотрудники одного из райотделов милиции – задержаны.

По информации надзорного ведомства, они пытками "выбивали" из задержанного признание в совершении преступления.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – "превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям", "лишение человека свободы" и "истязание".