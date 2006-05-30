Весна попрощается дождями

31 мая на территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями. В западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются дожди, грозы, местами град, ночью местами сильные дожди, в Карпатах, Прикарпатье и в Закарпатье очень сильные дожди. На остальной территории - преимущественно без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный с переходом в западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, а днем на большей части территории Украины порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью - 8-13°, на юге - до 17°, днем в западной части - 11-16°, в северных и большинстве центральных областей - 19-24°, на остальной территории - 25-30°; в Карпатах ночью - 2-7°, днем - 4-9° тепла.

1-2 июня переменная облачность. 1 июня местами небольшой дождь, в восточной части с грозой; 2 июня ночью без осадков, днем на Правобережье дождь, местами гроза. Ветер западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-10°, в восточной части и в Крыму - 11-16°; днем - 16-21°, в южных и восточных областях - 23-28°, 2 июня в Крыму - до 31°; в Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 6-11°.

3-4 июня на Правобережье будут идти дожди (в западных областях сильные), местами грозы, град; на остальной территории преимущественно без осадков. В западных областях сохранится холодная погода. На востоке страны и в южных областях ожидается повышение температуры ночью до 14-20°, днем - до 29-34°, на остальной территории ночью - 10-16°, днем - 22-28°.

В Киеве и области 31 мая облачная погода с прояснениями. Ночью сильный, днем умеренный дождь, гроза, местами град, порывы ветра 17-20 м/с. Температура в Киеве ночью - 10-12°, днем - 21-23°; по области ночью - 8-13°, днем - 19-24°.

1-2 июня переменная облачность. Ночью 1 и днем 2 июня местами небольшой дождь; в остальное время без осадков. Ветер западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 16-21°.

3-4 июня кратковременные дожди, местами грозы. Повышение температуры ночью до 10-15°, днем - до 23-28°.