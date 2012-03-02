Имущество херсонского судьи-взяточника арестовали

Прокуратура возбудила уголовное дело против председателя Апелляционного суда Херсонской области за получение 100 тысяч долларов неправомерной выгоды, на его имущество наложен арест. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Блаживский.

«Этот факт был зафиксирован. Было возбуждено уголовное дело» - отметил Блаживский во время пресс-конференции «Борьба с коррупцией».

По словам замгенпрокурора, в судебные инстанции уже направлено представление Генерального прокурора об устранении судьи с должности и освобождение его от должности председателя суда.

В настоящее время проводится расследование, допрашиваются свидетели, наложен арест на имущество обвиняемого, проводятся другие следственно-оперативные действия.

«В отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде», - добавил Блаживский.

Кроме того, Блаживский сообщил, что в 2011 году против судей разного уровня было возбуждено 35 уголовных дел, с начала этого года - 12.

«Главком»