В Украине будут возмещать стоимость лекарств

В Украине собираются внедрить европейскую практику частичной компенсации стоимости лекарств (в первую очередь «социальных»), а также ввести референтные цены. В результате этого стоимость лекарств для населения может упасть от 20% до 2 раз.

Как стало известно ZN.UA от источника в Министерстве здравоохранения Украины, указ о создании соответствующей рабочей группы 1 марта подписала глава ведомства Раиса БОГАТЫРЕВА.

Рабочая группа в недельный срок должна разработать условия перехода на референтные цены (единые согласованные цены на однотипные лекарства различных производителей) и определить условия внедрения в Украине процедуры частичной реимбурсации (возмещения) стоимости лекарств.

Группу возглавил глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей СОЛОВЬЕВ.

Среди прочего, рабочая группа должна определить перечень стран (их может быть 5-7), которые составят индикативную группу. Известно, что на сегодняшний момент туда уже включены Польша, Сербия, Молдова и Венгрия.

Напомним, в конце января глава Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики Михаил БРОДСКИЙ сообщил, что добился от премьер-министра Николая АЗАРОВА поручения о введении референтных цен.

«Референтная (по сути, средняя) цена высчитывается так: суммируется стоимость какого-то одного препарата в 5 разных странах и затем делится на 5. Дороже получившейся стоимости лекарство продавать нельзя… По опыту России и всех европейских стран могу сказать, что такая мера на 25-30% снизит стоимость всех лекарств», - сказал он. «В Украине цены катастрофически завышены. Если, например, в Беларуси препарат стоит 15 грн., то к нам он попадает через Панаму стоимостью 150 грн.», - отметил М.БРОДСКИЙ.