Акимова утверждает, что переговоры с МВФ продолжаются
13:50, 02 марта 2012Общество
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Журналисты спросили о министре экономики
|Ирина АКИМОВА
Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в Харькове, сказала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.
«Переговоры ведутся. Процесс переговоров – это долговременный процесс. Когда будут достигнуты результаты, они обязательно будут объявлены», - сказала И.АКИМОВА.
Она также отметила, что не владеет информацией о сроках назначения и возможных кандидатурах на должность министра экономики Украины.
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