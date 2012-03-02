Акимова утверждает, что переговоры с МВФ продолжаются

Украина продлевает вести переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша кредита.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в Харькове, сказала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Переговоры ведутся. Процесс переговоров – это долговременный процесс. Когда будут достигнуты результаты, они обязательно будут объявлены», - сказала И.АКИМОВА.

Она также отметила, что не владеет информацией о сроках назначения и возможных кандидатурах на должность министра экономики Украины.