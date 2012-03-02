Завтра в Украине - от 14° мороза до 2° тепла

В субботу, 3 марта, по Украине днем от 7° мороза до 2° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра облачно с прояснениями. В восточных и Сумской областях местами пройдет небольшой снег; температура ночью - 9-14°, днем - 2-7° мороза. На остальной территории - снег и мокрый снег; температура ночью - 1-6° мороза, в Карпатах - до 10° мороза, в Крыму около 0°; днем - от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и Южном побережье Крыма 3-6° тепла. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

По Киевской области облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 1-3° мороза, днем - около 0°.