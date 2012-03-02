Митрополит Владимир уверяет, что руководит церковью

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир заявляет, что руководит церковью соответствии с установившимися правилами. Об этом он сказал в интервью « Радіо Свобода ».

«Руководится управляющим архиереем — предстоятелем, т.е. мной», — сказал митрополит.

Он также отметил, что управляет и Киевской епархией. «Киевская епархия, как и все остальные епархии, подчиняются общим законам, которые управляют всей церковью. Нельзя выделить отдельную епархию, которая имеет какую-то автономию. Главное слово принадлежит управляющему архиерею», — заявил митрополит Владимир.

Напомним, что с октября прошлого года митрополит Владимир находится в больнице. В начале декабря предстоятеля УПЦ МП выписали из реанимации и перевели в реабилитационную палату.

В феврале состоялось заседание Священного Синода УПЦ МП, который созвали вопреки прямому запрету главы церкви. Синод частности решил отстранить Александра Драбинко — личного секретаря митрополита.

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