Митрополит Владимир уверяет, что руководит церковью
Говорит, заведует и Киевской епархией
|Патриарх Владимир
«Руководится управляющим архиереем — предстоятелем, т.е. мной», — сказал митрополит.
Он также отметил, что управляет и Киевской епархией. «Киевская епархия, как и все остальные епархии, подчиняются общим законам, которые управляют всей церковью. Нельзя выделить отдельную епархию, которая имеет какую-то автономию. Главное слово принадлежит управляющему архиерею», — заявил митрополит Владимир.
Напомним, что с октября прошлого года митрополит Владимир находится в больнице. В начале декабря предстоятеля УПЦ МП выписали из реанимации и перевели в реабилитационную палату.
В феврале состоялось заседание Священного Синода УПЦ МП, который созвали вопреки прямому запрету главы церкви. Синод частности решил отстранить Александра Драбинко — личного секретаря митрополита.