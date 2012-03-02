Почему Украина прекратила добывать золото

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что для возобновления работы единственного в Украине золотодобывающего предприятия - Мужиевской золотодобывающей фабрики нужен инвестор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил вчера в Ужгороде, отвечая на вопросы закарпатских журналистов.

«Какова позиция государства относительно единственного в Украине золотодобывающего предприятия в с. Мужиево, что на Закарпатье? Говоря об этом предприятии, возможен только один вариант – мощный инвестор. Это богатое месторождение, кроме золота, там много сопутствующих металлов. Думаю, перспективы есть», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Мужиевская золотодобывающая фабрика ООО "Закарпатполиметаллы"– единственное в Украине разработанное месторождение золота.

ООО "Закарпатполиметаллы" начало работать в 1999 году. Его основателем является государственная акционерная компания "Укрполиметаллы", которая владеет 93,67% уставного фонда.

В декабре 2006 года из-за отсутствия надлежащего инвестирования хозяйственную деятельность предприятия приостановили. В результате остановки производственной деятельности предприятия почти 400 рабочих остались без работы, возникла кредиторская задолженность в сумме более 29 млн. грн.

Кроме золота, в Мужиевском месторождении (прогнозируемый ресурс - 43,96 тонны), есть свинец, цинк и серебро.