Парламенту предлагают ввести понятие "уголовный проступок"

Верховной Раде Украины предлагается внедрить институт уголовных проступков.

Соответствующий проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины» зарегистрирован народными депутатами Владимиром СТРЕТОВИЧЕМ (НУ-НС), Сергеем ГОЛОВАТЫМ (Партия регионов), Эвелиной ШИШКИНОЙ (БЮТ-«Батьківщина») и Дмитрием ПРИТЫКОЙ (Партия регионов) (№10126).

Предусмотрено, что уголовные проступки станут рядом с разновидностями уголовных правонарушений, которые будут караться на основании закона. В Уголовном кодексе появится 83 состава уголовных проступков.

Предусмотрено, что уголовным проступком является деяние, за которое предусмотрено наказание в виде общественных работ, или другое, более мягкое наказание за исключением основного наказания в виде штрафа в размере свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Незаконченный уголовный проступок (приготовление и/или покушение) не влечет за собой уголовной ответственности.

Основным наказанием за совершение уголовных проступков является штраф. В случае невозможности уплаты штрафа суд может заменить неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде общественных работ из расчета: 10 часов общественных работ за один установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Предусмотрено, что вступленние в законную силу обвинительного приговора за уголовный проступок не влечет признания осужденного лицом, имеющим судимость. К несовершеннолетним, признанным виновными в совершении уголовного проступка, судом может быть применено основное наказание в виде штрафа.

Предлагается установить, что совершение насилия в семье, то есть умышленное совершение любых действий физического, психологического или экономического характера (применение физического насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, обиды или преследования, лишения жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом права и т. п.), вследствие чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а также невыполнение защитного предписания лицом, в отношении которого он вынесен, караются штрафом от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов.

Также предусмотрено, что мелкая кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, мошенничество относительно чужого имущества или права на имущество, если стоимость предмета криминального проступка не превышает трех необлагаемых минимумов доходов граждан и не совмещается с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, транспортное средство, карается штрафом от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 30 до 60 часов.

Также предусматривается установить, что управление транспортным средством, морским, речным или малым судном лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, карается штрафом от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 40 до 50 часов с лишением права управления транспортным средством (судном) на срок от одного до двух лет или без такого.

Предлагается установить ответственность за мелкое хулиганство. В частности, грубое ругательство в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок, карается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.

Кроме того, предусматривается, что неуважение к суду, которое проявилось в злостном уклонении от появления в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика, или в неподчинении указанных и других лиц распоряжению председателя, или в нарушении присутствующими лицами порядка во время судебного заседания, а также совершение действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам, караются штрафом от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 10 до 20 часов.