Киев может накрыть радиоактивное цунами

Киевский водоем является опаснейшим местом на планете. Об этом заявил руководитель независимой международной группы ученых по прогнозированию последствий катастроф Василий КРЕДО, передает „Новый регион”.

По словам В.КРЕДО, аварийность дамбы сейчас составляет 93%. В Киевском водохранилище находится около 500 млн. тонн высокорадиоактивных илистых наслоений.

По словам эксперта, если Киевская ГЭС пострадает, например, в результате даже не очень сильного землетрясения, то земляная дамба не выдержит, и тогда на Оболонь, Троещину, а затем и на всю Украину "хлынет радиоактивное цунами с Киевского моря".

По его словам, в результате подобной техногенной катастрофы могут погибнуть 15 млн. чел., будет уничтожено 27 городов, а также Запорожская АЭС.

„После этого Украина вряд ли сможет когда-либо возродиться”, – считает эксперт.