КГГА обещает 3735 дополнительных мест в детсадах в этом году

По информации Главного управления образования и науки, в 2012 году в детсадах столицы дополнительно появится 3735 мест. В этом году планируется возобновить работу 10 дошкольных учебных заведений общей вместимостью 2015 мест, из них 1 – ведомственного подчинения на 250 мест.

Также в работающих дошкольных учебных заведениях планируют возобновить работу 86 групп на 1720 мест, что равнозначно 8 дошкольным учебным заведениям вместимостью 220 мест каждое.

Сейчас, городская власть работает над созданием программы «Восстановленое детское учебное заведение», опираясь на составленные управлениями образования районных госадминистраций программы восстановления неработающих ДУЗ и групп в действующих детсадах. В целом с 2012 по 2015 год планируется возобновить работу 38 дошкольных учебных заведений на 4880 мест и 287 групп на 5740 мест.

Пресс-служба КГГА напоминает, что в 2011 году открыто 8 дошкольных учебных заведений-новостроек, возобновлена работа 10 дошкольных учебных заведений, которые длительное время находились в арендном пользовании. Произведены капитальные ремонты помещений детских садиков в Голосеевском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Кроме того, в помещениях работающих детсадов, которые раньше не были задействованы, произведен ремонт и оборудовано 96 групп на 1920 мест – это почти 9 дошкольных учебных заведений вместимостью 220 мест каждое.

В целом в прошлом году сеть дошкольных учебных заведений расширилась на 4220 мест.