Почему студентам недоплачивают стипендию?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился с официальным письмом к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой разъяснить ситуацию, сложившуюся вокруг выплаты уменьшенных стипендий студентам Черкасского государственного технологического университета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он напомнил, что, по сообщениям средств массовой информации, в феврале в ряде высших учебных заведений Украины, в частности в Черкасском государственном технологическом университете студентам, которые успешно сдали сессию, администрация отказалась выплачивать стипендию в полном размере. Вместо надлежащих 730 гривень студенты смогли получить только 530 гривень.

Вице-спикер заметил, что аргументы представителей черкасского вуза сводятся к существованию соответствующего распоряжения Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины. В университете заверяют, что задержка денег связана с желанием правительства сдержать инфляцию, но деньги студентам обязательно будут выплачены в июне-июле.

Также в своем письме Н.ТОМЕНКО требует обратить внимание на то, что на сегодняшний день в Черкасском государственном технологическом университете учатся 2434 студента - бюджетника. 70% из них получают стипендию, которая является для большинства из них единственным источником доходов.

Учитывая изложенное, Н.ТОМЕНКО требует дать соответствующие поручения относительно проверки ситуации с выплатой стипендии в высших учебных заведениях в разных регионах Украины и проинформировать, согласовано ли и поддержано ли Кабинетом министров Украины решение о выплате стипендий в заниженном размере.