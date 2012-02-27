Этой ночью в Киеве сожгли три автомобиля

В ночь с 26 на 27 февраля в Киеве из-за поджога сгорели три автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, на территории автостоянки «Автокооператив Выгуровщина» загорелся автомобиль Toyota Camry. Огонь мгновенно перекинулся на соседнюю Honda. Охранник автостоянки заметил возгорание и сообщил на «101» в 02:46 часов. Спасательные подразделения, которые оперативно прибыли на место, за 16 минут пожар ликвидировали.

Через два часа на проспекте Науки в Голосеевском районе во дворе многоэтажки загорелся Chevrolet Aveo. Загорание в 04:20 заметил из окна владелец автомобиля и вызвал на помощь милицию и пожарных. Через несколько минут пожарно-спасательные подразделения были на месте и за 5 минут полностью ликвидировали пожар.

По предварительным данным, вероятная причина пожаров – поджог.