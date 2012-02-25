Луганский облсовет отдал участки для добычи золота

Луганский областной совет согласовал ходатайство ООО «Схид ДРГП» о предоставлении недр с целью промышленной разработки руд золота.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 24 февраля на сессии областного совета.

Согласно решению, предприятию предоставляются месторождения золотых руд Дьяковский и Агуевский, а так же участок россыпного золота Бобриковский Северо-Восточный в Антрацитовском районе.

Перечисленные недра предоставлены в пользование с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки при условии оформления права пользования земельными участками и с учетом выполнения условий Государственного управления охраны окружающей природной среды и территориального управления Госгорпромнадзора.