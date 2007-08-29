На Волыни нашли 480 боеприпасов времен войны

27 и 28 августа пиротехникой Главного управления МЧС Украины в Волынской области при обследовании места копания пруда между селами Лище и Гаразджа Луцкого района были выявлены и изъяты 480 гранат, 6 артиллерийских снарядов и три мины времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, обезвреживание боеприпасов будет произведено сегодня.

Всего за сутки на территории Украины выявлены 500 боеприпасов, а именно: 13 артиллерийских снарядов, 7 мин и 480 гранат времен Великой Отечественной войны.