Как из троллейбуса сделать музей

В Тернополе создадут музей-троллейбус.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП «Тернопольэлектротранс», музей планируется создать на базе троллейбуса «Skoda 9Тr22» с бортовым номером 29, которому уже 36 лет. При этом он еще до сих пор выходит на рейсы, обслуживая маршрут №8.

«Сначала мы планировали сделать памятник троллейбусу, использовав для этого троллейбус с бортовым номером 28 – один из тех, которые начали курсировать по Тернополю еще в начале 1976 года. Однако оказалось, что этого сделать невозможно, потому что у этого троллейбуса несущая рама была в жалком состоянии, имела 5 трещин и восстановлению не подлежала. Поэтому было принято решение создать музей на базе самого старого троллейбуса в Тернополе с бортовым номер 29, причем это будет «музей на колесах», он сможет ездить по городу», – рассказал инициатор создания музея, руководитель Тернопольского союза любителей троллейбусов Андрей ОКРУТНЫЙ.

По его словам, данный троллейбус – последняя двухдверная машина, которая открывала троллейбусное движение в Тернополе.

«Мы уже отчистить от краски эмблему, декоративные элементы и маршрутоуказатели. Установлена эмблема «Skoda 9Тr22», как это делают на музейных экземплярах в Чехии. Вскоре отчистим троллейбус по периметру от нескольких слоёв краски, после чего его покрасят в аутентичный бежево-красный цвет, а также оборудуют белыми дисками», – говорит А.ОКРУТНЫЙ.

По его данным, в салоне будет размещена постоянно действующая выставка из фотографий, рисунков и информационных плакатов с интересными фактами развития электротранспорта Тернополя.