В Луцке открылась авторская выставка кукол-мотанок

В Волынском краеведческом музее открылась выставка «Оксанина кукла». Ее автор - львовская мастерица Оксана СМЕРЕКА-МАЛИК. Об этом УНИАН сообщили в музее.

Куклы привлекают посетителей не только мастерством исполнения или цветовыми сочетаниями, но и оригинальностью их подачи. Ведь изготовлены они на специальной каркасной основе. Все они имеют названия: „Вечірня ватра”, „Львів’янки – пані та панянки”, „Княгині і боярині”, „Пори року”, „Маків цвіт”, „Сни серпневого поля” и пр.

В творческом заделе мастерицы свыше 100 кукол-мотанок, созданных из цветных лоскутков ткани традиционной техникой без использования иглы. Сшиты лишь отдельные элементы одежды, отделки. Работы О.СМЕРЕКИ-МАЛИК хранятся в частных и музейных коллекциях Украины, Польши, Чехии, России, Испании, Португалии, Бельгии, Канады, США и других стран.

В Луцк привезли около 70 ее кукол, которые месяц будут экспонироваться на выставке в Волынском краеведческом музее.