За коммунальные долги будут арестовывать автомобили

В Луганске коммунальщики достигли договоренность с ГАИ, что те будут останавливать машины должников и накладывать арест на их автомобили, пока они не рассчитаются по долгам за коммунальные услуги.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Игорь ГУРСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета.

По его словам, общий долг за услуги теплообеспечения на начало 2012 года в Луганске составил более 200 миллионов гривен. Задолженность населения - 161909,715 тыс. грн., бюджетных организаций - 12 650,543 тыс. грн., хозрасчетных - 25706,313 тыс. грн.

За период с 1 января по 21февраля подготовлено и подано в районные суды Луганска 223 заявления о выдаче судебных приказов на общую сумму 2685,7 тыс. грн., оплачено через ОГИС 11,6 тыс. грн, направлено 3345 претензий, заключено 53 договора реструктуризации задолженности на сумму 281,1 тыс. грн.

В то же время заместитель начальника управления ЖКХ Луганского горсовета отметил, что на начало 2012 г задолженность ЛГКП «Теплокоммунэнерго» за энергоносители составила 170965,821 тыс. грн.

«За природный газ - 164085,397 тыс. грн., за электроэнергию - 82294,829 тыс. грн., за водоснабжение- 23617,004 тыс. грн., - подчеркнул он. – За январь из-за долгов населения смогли расплатиться с энергопоставляющими компаниями только на 27 %», - сообщил И.ГУРСКИЙ.