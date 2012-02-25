АМКУ завел дела за «райские» яблоки для херсонских школьников

Херсонское отделение АМКУ возбудило ряд дел по признакам анти-конкурентных действий во время тендеров по поставкам продуктов питания в школьные и дошкольные учреждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-служба Херсонского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), по результатам расследования проведенных торгов специалисты АМКУ обнаружили, что участники торгов предлагали продукты питания по «заоблачным» ценам.

«Поведение претендентов во время участия в торгах совершенно не напоминало конкурентную борьбу. И что интересно, организаторов торгов, по-видимому, вовсе не смущали цены, по которым им предлагались поставки продуктов. По-видимому «райскими» были яблоки по цене 16 грн., чрезвычайно сладким сахар по цене 15 грн., сказочными на вкус цитрусовые по цене 22 грн. за один кг и йогурт по цене 28 грн. за один литр, «золотыми» - яйца по цене 12 грн. за один десяток осенью 2011 года», - говорится в сообщении облотделения АМКУ.

По результатами данного расследования территориальным отделением АМКУ возбуждены ряд дел по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

На данный момент проводится расследование.

«АМКУ обязательно проинформирует общественность и СМИ о результатах этого расследования. Думаю, общественности будет интересно узнать, кто же является теми «благотворителями», которые предлагали продукты питания по «космическим» ценам», - отметила председатель отделения Галина ТЕСЛЮК.