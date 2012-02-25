Главного налоговика избили обладатели кастетов, кокаина и пистолета ТТ

Задержаны подозреваемые в избиении председателя Государственной налоговой администрации Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

В частности, как говорится в сообщении, в рамках расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений руководителю ГНА в Ивано-Франковской области (Виктору РАХМИЛЮ – УНИАН) сотрудники областного уголовного розыска установили и задержали всех лиц, причастных к преступлению, которое было совершено 24 декабря прошлого года.

К уголовной ответственности, в частности, привлекаются трое жителей Винницкой области в возрастем 26-28 лет, один из них – частный предприниматель. Они были задержаны в Ивано-Франковске, у злоумышленников изъяты 3 кастета, бейсбольная бита, а также 76 граммов кокаина.

При санкционированном обыске в помещении, которое злоумышленники временно снимали в Ивано-Франковске, оперативники обнаружили и изъяли боевой пистолет ТТ, а также 14 патронов.

Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения – взятие под стражу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В частности, участники преступной группы привлекаются к ответственности за совершение хулиганства с применением специально приспособленного и предварительно заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 УКУ, от 3 до 7 лет), а также за хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263, от 2 до 5 лет), за изготовление и ношение кастетов (ч.2 ст. 263, до 3 лет). Кроме того, злоумышленники будут нести наказание за незаконное хранение и перевозку наркотических средств в особо крупных размерах (ч.3 ст. 309 УКУ, от 5 до 8 лет).