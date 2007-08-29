Кириленко: проект Налогового кодекса будет готов к октябрю

Блок "Наша Украина - Народная самооборона" планирует в сентябре представить собственный проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель политсовета блока Вячеслав КИРИЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Виннице.

"До 30 сентября мы планируем представить новый Налоговый кодекс", - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, новый проект Налогового кодекса предусматривает снижение ставок налогообложения, либерализацию администрирования НДС и других налогов, справедливый налог на недвижимость.

"Мы также включим в него мораторий на налоговые изменения на 10-15 лет с тем, чтобы стабилизировать экономику страны, увеличить бюджетные поступления, а также существенно увеличить внешние и внутренние инвестиции", - добавил он.