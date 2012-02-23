В городах Украины отметили День защитника Отечества

В Ивано-Франковске по случаю Дня защитника Отечества почтили память воинов, погибших за освобождение Прикарпатья.



Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром на Мемориальном кладбище в Ивано-Франковске ветераны войны и труда, представители общественных организаций, руководители органов исполнительной власти и представители органов местного самоуправления, военнослужащие возложили венки и цветы к могилам павших героев в годы Великой Отечественной войны. Минутой молчания почтили память погибших.



Представители Коммунистической партии возложили к памятнику Родине-матери корзину с цветами, оформленную в цвета флага Украинской советской социалистической республики, и провели импровизированный митинг, на котором подчеркнули, что «спасение Украины» - в левом движении под лозунгом «Вперед, к социализму!». Партийной символики на мероприятии не было.



После этого в Центральном народном доме состоялись торжественное заседание и праздничный концерт.



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Сегодня во Львове состоялся митинг представителей политических сил левого направления и ветеранских организаций по случаю Дня защитника Отечества.



Как передает корреспондент УНИАН, на площади возле Монумента Славы собралось около 100 представителей местных организаций КПУ, Антифашистского комитета, ПСПУ, ветеранских организаций Львова.



Присутствующие держали флаги КПУ и ПСПУ.



Участники митинга возложили к подножию монумента венок с лентой „Воинам-освободителям от Коммунистической партии Украины”, после чего приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором выразили обеспокоенность по поводу распространения национализма в государстве. «Изучать звериное лицо национализма нужно приезжать во Львов», - говорится в обращении, которое будет направлено главе государства.



Кроме того, участники митинга потребовали назвать фамилии организаторов и непосредственных исполнителей «провокаций», которые произошли 9 мая 2011 года во Львове, и дать им политическую оценку.



Акция прошла мирно, без нарушения общественного порядка. За ней наблюдали несколько представителей ВО „Свобода”. Для обеспечения правопорядка и во избежание возможных столкновений было привлечено большое количество работников милиции, в частности, неподалеку от монумента находилось несколько автобусов с бойцами спецподразделения «Беркут».



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В Чернигове по случаю Дня защитника Отечества прошла церемония возложения цветов к братской могиле в сквере имени Попудренко.



Как сообщает корреспондент УНИАН, в торжествах приняли участие руководство области и городе, общественность, военнослужащие Черниговского гарнизона.



Участники мероприятия возложили цветы к братской могиле 24 воинов, погибших в сентябре 1943 года во время освобождения Чернигова от фашистских захватчиков. В честь павших был дан воинский салют, их память почтили минутой молчание. Военнослужащие Черниговского гарнизона и лицеисты Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой прошли маршем.



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В Черкассах восемь ветеранов получили автомобили ко Дню защитника Отечества.



Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, председатель ОГА Сергей ТУЛУБ поздравил ветеранов с праздником и вручил им почетные грамоты, ценные подарки, а также ключи от 8 автомобилей.



По его словам, для обеспечения потребностей 68 тыс. ветеранов войны в Черкасской области разработана комплексная программа «Забота», на которую выделены 8,1 млн. грн.



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Ко Дню защитника Отечества глава Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН вручил пяти инвалидам войны ключи от новых легковых автомобилей.



Как передает корреспондент УНИАН, транспорт приобретен за средства государственного бюджета.



С.ЛАРИН напомнил, что в области последние два года действует акция «Звезда памяти», в рамках которой в больницах отремонтированы ветеранские палаты, вручены десятки автомобилей инвалидам войны. «Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты ветеранов», - пообещал глава облгосадминистрации.



Губернатор также посетил Кировоградский областной госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны, где встретился с ветеранами и коллективом заведения и вручил подарок - рентген-диагностический комплекс.



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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня принял участие в торжественном возложении цветов к обелиску Славы в Брусилове Житомирской области по случаю отмечания Дня защитника Отечества.



Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии руководители района напомнили, что в 1943 году вся территория Брусиловского района стала последним плацдармом, где был остановлен наступательный ход немецкой армии на Киев. На рубеже "Овруч - Коростень - Чеповичи - Малин - Радомышль - Ставище - Брусилов - Попельня" после 40-дневных боев враг был обескровлен. С этого рубежа, который теперь назван "Рубеж мужества", началось наступление советских войск. Брусилов был освобожден 26 декабря 1943 года.



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В Луганске ко Дню защитника Отечества прошла церемония возложения цветов к Пилону славы и могиле Неизвестного солдата.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, цветы возложили руководители области.



В торжественной церемонии приняли участие председатель облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК, председатель облсовета Валерий ГОЛЕНКО, их заместители, начальники структурных подразделений ОГА, ветераны и военнослужащие.



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Сегодня в Донецке ко Дню защитника Отечества состоялся парад, а также прошла церемония возложения цветов к памятникам генерал-лейтенанту Кузьме Гурову, полковнику Францу Гринкевичу, а также генералу Николаю Ватутину.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в мероприятиях приняли участие председатель ОГА Андрей ШИШАЦКИЙ, заместитель главы Донецкого облсовета Игорь КОВАЛЬ, Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, представители ветеранских и общественных организаций города.



Кроме того, торжественным маршем по центральной улице Артема прошли воины Донецкого гарнизона, представители личного состава Главного управления МВД Украины в Донецкой области, Донецкого лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Берегового, а также курсанты Донецкого юридического института МВД Украины.



Отвечая на вопрос журналистов о мерах, которые принимает власть для увеличения призыва молодых людей в армию, А.ШИШАЦКИЙ подчеркнул, что сегодня вопрос призыва заключается не в количестве, а в качестве тех, кто хочет служить в армии.



«Сегодня конкурс желающих попасть в армию. Но, к сожалению, у нас все меньше здоровых призывников. Поэтому очень важно сегодня заботиться о здоровье нашего молодого поколения», - сказал губернатор.



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В Севастополе состоялись торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества.



Как передает корреспондент УНИАН, сегодня руководство горгосадминистрации, городского совета, командования Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации, ветераны совместно возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориальной стены героическим защитникам города в 1941-1942 годах.



Церемония возложения завершились совместным прохождением торжественным маршем расчетов почетного караула и военных оркестров украинского и российского флотов.



Председатель Севастопольской ГГА Владимир ЯЦУБА заявил журналистам, что «в Севастополе День защитника Отечества, по-видимому, второй после Дня Победы».



В.ЯЦУБА выразил удовлетворение тем, что на мероприятии присутствует «высокого уровня делегация Москвы, которая вчера, накануне праздника, сделала такой подарок севастопольцам (передала городу два новых троллейбуса, приобретенных правительством Москвы на заводе в городе Энгельс Саратовской области – УНИАН).



По информации пресс-центра командования украинских ВМС, сегодня же в гарнизонах ВМС состоялись торжественные построения, возложение венков и цветов к мемориалам и памятным местам.



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В Севастополе женщины - офицеры ГАИ останавливали водителей - мужчин, чтобы поздравить их с Днем защитника Отечества.



Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГАИ, останавливая автомобили, женщины - офицеры вручали мужчинам - водителям цветы и брошюру «Правила дорожного движения». Сотрудницы ГАИ также желали водителям безопасных дорог.



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В Севастополе в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие украинские и российские моряки.



Как передает корреспондент УНИАН, в соревнованиях на дистанцию 3,8 км приняли участие более шестисот участников, из которых более 400 - украинские и российские военные моряками, а также легкоатлеты из Севастополя и Симферополя. В абсолютном первенстве среди мужчин победил представитель ЧФ РФ, в абсолютном первенстве среди женщин – представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины прапорщик Илона БАРВАНОВА.



В рамках соревнований состоялся также VIP-пробег на дистанцию 1 км, с участием командующего Черноморским флотом РФ, адмиралов, генералов и офицеров ЧФ РФ, ВМС Вооруженных Сил Украины, представителей Севастопольской городской государственной администрации.