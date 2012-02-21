В Днепропетровске людям объясняют, что делать, увидев кортеж Януковича

Управление ГАИ в Днепропетровской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения 24 февраля во время мероприятий по случаю празднования 80-летия со дня образования области, в которых ожидается участие первых лиц государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.

«Для участия в указанных мероприятиях ожидается прибытие первых лиц государства и других официальных делегаций. Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что при приближении транспортного средства с включенной звуковой и световой сигнализацией водители всех транспортных средств, независимо от направления их движения, во исполнение пункта 3.2 Правил дорожного движения Украины, обязаны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд для этого автомобиля и сопровождаемой им колонны транспортных средств», - говорится в сообщении пресс-службы УГАИ.

По предварительным данным, 24 февраля в Днепропетровск ожидается прибытие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия со дня образования Днепропетровской области.

В настоящее время официальная информация о мероприятиях, которые будут проходить 24 февраля с участием Президента, не обнародована.