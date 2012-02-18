Безработный «минер» дошутился до 5 лет тюрьмы

В Виннице милиция задержала мужчину, который 17 февраля сообщил о заминировании общеобразовательной школы № 10.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

В сообщении отмечается, что в 22:27 на телефонную линию «102» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что в школе заложена взрывчатка и вскоре произойдет взрыв.

После этого мужчина еще дважды звонил по телефону, но с другого номера.

На место чрезвычайного события немедленно прибыли работники территориальных подразделений милиции и специалисты взрывотехнической службы научно-исследовательский экспертно-криминалистического центра УМВД.

Во время обследования школы и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств или опасных предметов стражи порядка не обнаружили.

Вскоре подозреваемого мужчину, который предоставил ложное сообщение, обнаружили и задержали. Злоумышленником оказался неработающий 35-летний винничанин, который раньше неоднократно был судим и привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный объяснил, что был «под градусом» и, возможно, хотел развлечься таким способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса. (Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет.