В Мариуполе бродячая собака набросилась на ребенка

В Ильичевском районе Мариуполя Донецкой области бродячая собака набросилась на 14-летнюю девочку и сильно укусила за левую голень.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in.uaсо ссылкой на врачей Мариупольской станции скорой медицинской помощи.

Согласно сообщению, прибывшие на вызов медики доставили пострадавшую школьницу в детское хирургическое отделение горбольницы №3, где ей была оказана медицинская помощь и назначен курс лечения.

В сообщении также отмечается, что в минувшем 2011 году от укусов животных в Мариуполе пострадали 748 человек, в том числе 96 детей. Курс профилактического лечения против бешенства пришлось пройти 208 пострадавшим.