Чиновник мэрии «спустил в канализацию» 2,7 миллиона

Работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили в злоупотреблении властью председателя комитета по конкурсным торгам исполнительного комитета одного из городских советов области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, чиновник в 2010 году, во время проведения тендерной процедуры закупки услуг за бюджетные средства, внес недостоверные данные в протокол отклонения предложения конкурсных торгов одного из обществ, и незаконно отдал «предпочтение» одному из частных предприятий. В дальнейшем чиновник заключил договор с указанным частным предприятием на выполнение работ по реконструкции канализационного коллектора города по завышенным ценам, чем нанес ущерб государству на сумму свыше 2,7 млн. грн.

По данному факту прокуратурой Цюрупинского района Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог).