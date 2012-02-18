Азаров считает интересной идею «библиобусов»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает интересной идею создания передвижных библиотек для доставки книг в труднодоступные и малонаселенные районы - «библиобусов».

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

«Пока это только идея. Мне она представляется интересной. Мы попробуем применить этот проект вначале в ограниченном количестве и посмотрим, насколько они будут востребованы, а дальше уже будем делать выводы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, говоря о том, что в последнее время люди стали меньше читать книг, глава правительства отметил: «Вы говорите, что людям проще узнавать обо все с помощью телевизора и газет или с помощью Интернета. А что Вы понимаете под понятием обо всем? Из телевизора, газет можно получить информацию. А как получить удовольствие от прочтения хорошей книги? А как Вы понимаете себе прочтение "Войны и мира" по Интернету? Поэтому книга, на мой взгляд, - это личное, и никакой Интернет ее не заменит. Точно так же никакой Интернет не заменит художественную выставку, живой спектакль и т.д.».

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «в последнее время у меня сложилась привычка читать несколько книг одновременно. Открываешь книгу и наугад читаешь любые страницы, если это книга понравилась, то она входит в число тех книг, которые будут лежать на моем столе, и время от времени я буду к ним обращаться. Все зависит от времени, настроения».

Премьер-министр сообщил, что сейчас у него на столе несколько таких книг, и в частности, Герман Гессе "Игра в бисер", Генрих Манн "Зрелые годы Генриха IV".

«Книги абсолютно разные, а вместе с тем достаточно интересные. Советую Вам их прочитать», - отметил Н.АЗАРОВ.