В каждом школьном классе установят плазменные телевизоры

В Тернопольской области до конца года в каждом классе во всех школах региона установят плазменные телевизоры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава областной государственной администрации Валентин ХОПТЯН, отметив, что соответствующее задание получило областное Управление образования.

«Мы выполнили программу по установке в каждой школе плазменного телевизора и пошли дальше. Уже в каждом районе есть школа, где во всех классах есть плазменные телевизоры. Сейчас Управление образования работает над тем, чтобы такой телевизор до конца года был в каждом классе. Ведь техническое переоснащение дает возможность лучше изучать программы по каждому предмету», – сказал В.ХОПТЯН.

Он добавил, что воплощать в жизнь данное задание Управлению образования помогают выпускники школ и бизнесмены.

В.ХОПТЯН также пообещал, что в этом году области предоставят втрое больше школьных автобусов, чем в прошлом, когда их получили 11 школ, в которые дети добираются из соседних сел.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году губернатор В.ХОПТЯН выступил с инициативой установки в каждой школе области плазменного телевизора.

Местные политики из оппозиционных партий критиковали эту инициативу, поскольку покупать телевизоры вынуждали местных предпринимателей, иногда – родителей школьников. При этом массовых конкретных примеров, как именно эти телевизоры помогают улучшить учебный процесс, продемонстрировано не было.