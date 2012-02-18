Азаров: мы должны быть готовы, если внешние рынки для нас закроются

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сумеет предложить "радикальные" и "оперативные" меры для наполнения госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в эфире программы «Шустер live».

Премьер-министр также сообщил, что доходы бюджета за полтора месяца 2012 года на 4,4 млрд. грн. превысили показатели аналогичного периода 2011 года.

«За полтора месяца этого года мы получили доходы бюджета на 4,4 млрд. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Неплохо. Но подстраховаться и принять все меры для того, чтоб упредить возможную грозовую ситуацию, необходимо», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что для наполнения бюджета необходимы «радикальные» и «оперативные» меры.

«У министра финансов достаточно полномочий для того, чтобы предлагать правительству и президенту такие меры. Я надеюсь, что Валерий Иванович (ХОРОШКОВСКИЙ – УНИАН) будет выполнять то, что он говорит», – заявил Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул необходимость максимально обезопасить страну на случай проблем на финансовых рынках и традиционных внешних рынках экспорта украинской продукции.

«Мы должны создать у себя условия, что если вдруг финансовые рынки для нас закроются, если вдруг на внешних рынках для наших традиционных товаров экспорта будут проблемы, то мы как-то перекроем вот эти недопоступления в нашу страну реального финансового ресурса», – заявил глава правительства.

При этом он отметил, что для решения таких проблем необходимо развивать внутренний рынок и инфраструктурные проекты.