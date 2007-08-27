Голливудская звезда Оуэн Уилсон перерезал себе вены (фото)

Голливудская звезда Оуэн Уилсон был срочно доставлен в больницу Санта-Моники. Актер перерезал себе вены и принял большое количество таблеток, сообщают таблоиды National Enquirer и Star Magazine. Издания утверждают, что Уилсона обнаружил один из членов его семьи и вызвал "скорую помощь".

В полиции сообщили, что звонок из дома звезды фильмов "Старски и Хатч" и "Незваные гости" поступил в воскресенье днем. Свидетели утверждают, что видели порезы на запястьях актера, сообщает News.com.au.

Главный редактор National Enquirer Дэвид Перел сообщил сайту PerezHilton.com: "Оуэна Уилсона перевезли из больницы St. John в другой госпиталь Лос-Анджелеса. Его братья Эндрю и Люк находятся вместе с ним. Эндрю обнаружил его во время попытки самоубийства и вызвал "скорую".

"Оба запястья Оуэна были слегка порезаны. Кроме того, у него была передозировка лекарственными препаратами. Рядом с Оуэном лежала почти пустая коробка из-под таблеток. Он находился в своем доме в Санта-Монике", - добавил Перел.

В данный момент Уилсон находится под постоянным присмотром врачей. Его состояние медики охарактеризовали как стабильное.

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