Бывший вице-мэр Алупки получил семь лет за две сотки

Ялтинский горсуд приговорил бывшего первого вице-мэра курортного городка Алупка Максима КОКАРЕВА к 7 годам лишения свободы за незаконное выделение 0,172 га земли на юге Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Судом подтверждены доводы прокуратуры о наличии вины бывшего первого заместителя Алупкинского городского председателя в противоправном распоряжении земельными участками, чем государственным интересам нанесены убытки на сумму более 1,5 млн. грн.», - говорится в сообщении.

Суд также запретил М.КОКАРЕВУ в течение 3 лет занимать определенные должности.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила дело против М.КОКАРЕВА по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий - зимой 2011 года.