НУ-НС обяжет Януковича нажать зелёную кнопку в первый же день

Председатель политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО уверяет, что “Наша Украина – Народная самооборона” обяжет лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА выполнить обещание и в первый день работы новой Верховной Рады нажать “зеленую” кнопку в сессионном зале за отмену депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня в Черкассах на митинге, на который собрались более 5 тыс. жителей города.

По словам В.КИРИЛЕНКО, НУ-НС и БЮТ, которые первыми выступили с инициативой упразднить депутатскую неприкосновенность, “которая является первопричиной всех нестроений в жизни украинского народа”, напомнит В.ЯНУКОВИЧУ, который долго отрицал возможность отмены неприкосновенности, а затем все же пообещал отменить ее, чтобы он это лично выполнил.

Также в своем выступлении В.КИРИЛЕНКО еще раз заверил, “для НУ-НС никакой широкой коалиции с В.ЯНУКОВИЧЕМ не будет”. “Наш ближайший союзник – это Блок Юлии Тимошенко, и с ним мы будем формировать коалицию”, - подчеркнул он.