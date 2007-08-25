Литвин: 10 семей имеют доходы на уровне госбюджета

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН выступает за установление почасовой оплаты труда не менее 25 грн. в час.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, об этом он сообщил на встрече с избирателями в поселке городского типа Гоща Ривненской области.

В.ЛИТВИН также отметил, что для справедливости получения доходов нужно установить закон о том, что размер заработной платы составляет 30% себестоимости продукции.

Тогда, по мнению В.ЛИТВИНА, люди будут зарабатывать больше, особенно на селе. «Я хотел бы, чтобы мужчины имели эту гордость. Чтобы они знали вкус денег, а не только продавленный диван, бутылку пива и футбольную передачу», – отметил В.ЛИТВИН.

Кроме того, он считает необходимым ввести прогрессивную систему налогообложения доходов граждан, при которой бедные будут платить низкий налог, а доходы богатых людей будут облагаться налогом до 70%.

В.ЛИТВИН отметил, что при действующей системе налогов распределение доходов привело к тому, что 8-10 семей имеют доходы на уровне государственного бюджета всей страны. «Десять семей владеет богатством, которое сопоставимо с доходами государственного бюджета – это 150 миллиардов», – сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что эти люди не только владеют богатствами, но и влияют на политику. «Во всех фракциях есть олигархи, в том числе и у коммунистов», – заметил В.ЛИТВИН. По его мнению, исправить эту ситуацию можно, если не голосовать за эти партии на выборах.