27 человек стали жертвами лесных пожаров в Греции

На юге Греции 27 людей погибли в результате лесных пожаров. 5 поисковых команд нашли сегодня утром тела 21 погибшего в селах вблизи города Захаро, из них трёх пожарных. Еще шесть человек погибли близ города Ареохоро. Репортеры сообщают еще о 10 погибших, но эту цифру власти пока не подтвердили. Сотни людей оказались в районах, отрезанных от внешнего мира.

Как передает радио Свобода», сильный ветер мешает поднять в воздух специальные противопожарные самолеты.

Ожидается, что к борьбе с огнем будут привлечены до пятисот военнослужащих и несколько военных вертолетов.

Жара во многих районах Греции превышает 40 градусов.

Фото AP и Reuters