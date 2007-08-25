27 человек стали жертвами лесных пожаров в Греции
09:29, 25 августа 2007Общество
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Число погибших растёт
На юге Греции 27 людей погибли в результате лесных пожаров. 5 поисковых команд нашли сегодня утром тела 21 погибшего в селах вблизи города Захаро, из них трёх пожарных. Еще шесть человек погибли близ города Ареохоро. Репортеры сообщают еще о 10 погибших, но эту цифру власти пока не подтвердили. Сотни людей оказались в районах, отрезанных от внешнего мира.
Как передает радио Свобода», сильный ветер мешает поднять в воздух специальные противопожарные самолеты.
Ожидается, что к борьбе с огнем будут привлечены до пятисот военнослужащих и несколько военных вертолетов.
Жара во многих районах Греции превышает 40 градусов.
Фото AP и Reuters
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