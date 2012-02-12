Участковый милиционер составил 8 фиктивных протоколов

К 4 годам лишения свободы за подделку административных протоколов осужден старший участковый инспектор Хмельницкого райотдела Управления МВД Украины в Хмельницкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, милиционер, злоупотребляя служебным положением, с целью создания искусственных показателей в работе по выявлению нарушений в сфере табакокурения и предупреждения пьянства, составил 8 фиктивных протоколов об административных правонарушениях на четырех человек. По результатам рассмотрения протоколов указанные лица были незаконно привлечены к админответственности.

Также инспектор применил физическое насилие к местному жителю за отказ подписать протокол о совершении административного правонарушения.