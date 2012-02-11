Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосистемы

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС 10 февраля в 22.05 был отключен от энергосистемы в связи с обнаружением дефекта трубопровода

Об этом сообщается на сайте Запорожской АЭС. Ведутся работы по устранению дефекта.

На АЭС напоминают, что в данный момент на станции находятся в работе 4 энергоблока. Суммарная мощность составляет 4030 МВт. Энергоблок № 3 находится в плановом капитальном ремонте.

Как сообщал УНИАН, 27 января в 22.47 энергоблок № 6 ЗАЭС был отключен от энергосети для устранения причин неплотности системы водяного охлаждения генератора. Разгерметизация произошла после обрыва магистральной ЛЭП «ЗАЭС - Южнодонбасская» вследствие падения опоры ЛЭП, поврежденной собирателями металлолома.

На ЗАЭС была создана комиссия для расследования инцидента, которая установила, что после падения опоры вышел из строя генератор атомной электростанции, поскольку лопнул шланг, подающий водород для охлаждения генератора. В результате блок был отключен от сети.

2 февраля в 8.02 6-й энергоблок Запорожской АЭС мощностью 1000 МВт был подключен к энергосети.