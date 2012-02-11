Специалисты: Киевская ГЭС переживет и нас, и вас

Специалисты заверяют, что за работой и состоянием дамб и гидроэлектростанций на реках Украины ведется четкий и непрерывный контроль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали сегодня директор Украинского научно-исследовательского института водохозяйственно-экологических проблем Анатолий ЯЦЫК и начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра Виктория БОЙКО на пресс-конференции, посвященной теме нынешнего весеннего половодья.

“Каждая дамба, каждая ГЭС рассчитывается на пропускание экстремально высокой воды, и в том числе максимального ледостава. На сегодняшний день мы не ожидаем ни экстремально высокой воды, ни экстремально высокого ледостава, чтобы говорить о том, что какие-то могут быть проблемы для нашей киевской дамбы”, - сказала В.БОЙКО.

По ее словам, на Киевской ГЭС была проведена достаточно серьезная техническая реконструкция, установлена достаточно мощная система контроля за ее состоянием.

“Наша Киевская ГЭС переживет и нас с вами. Никакой угрозы нет, если только ее кто-то не надумает взорвать”, - заверила В.БОЙКО.

Говоря о гарантиях стабильной работы других украинских ГЭС, директор Украинского НИИ водохозяйственно-экологических проблем отметил: “Если взять даже невозможный вариант – например, прорвала Киевская ГЭС, проблем не будет. Примет воду Каневская ГЭС. Если прорвет Каневскую, то примет Кременчугская. А вот если уже Кременчугская, то проблемы будут по Украине”.

При этом А.ЯЦЫК отметил, что в такой ситуации будет время, чтобы обезопасить людей. “Чтобы вода добежала от Вышгорода до Очакова необходимо 293 дня. Запас – почти полгода. Так что есть возможность превентивные меры принять, чтобы обезопасить людей. Поэтому в данном вопросе никаких оснований для беспокойства я не вижу. Опасности не должно возникать, все предусмотрено”, - сказал он.

А.ЯЦЫК напомнил, что Кременчугское водохранилище введено в эксплуатацию в 1961 году, а Каневское - в 1976 году.

“Сто лет сооружения должны выстоять спокойно. Тем более, что все годы проводятся все необходимы эксплуатационные регламентные работы. Сегодня контроль за безопасностью гидросооружений поставлен на высоком уровне. Там и французского много оборудования, и самое передовое оборудование, которое есть в мире, есть на каскаде Днепровских водохранилищ и Днестровском водохранилище”, - отметил директор НИИ.

Также на 100 лет эксплуатации рассчитана дамба Киевской ГЭС, которая на сегодняшний день уже отработала 50 лет.