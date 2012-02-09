В Киеве на уборку снега отправили безработных

К уборке столицы от снега с 25 января по 8 февраля были привлечены 236 безработных, зарегистрированных в районных центрах занятости столицы, в том числе в январе — 126 человек, а в феврале — 110.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского центра занятости, это было сделано по просьбе Киевской городской государственной администрации.

В Киевском городском центре занятости уточнили, что работа 193 человек была оплачена из средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Остальные работы были профинансированы за счет средств предприятий, которые сотрудничают со столичной службой занятости. Всего на организацию "зимних" общественных работ в январе было потрачено около 9,255 тыс. грн. средств Фонда.