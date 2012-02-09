В зоопарке божатся, что страуса не морозили

В Киевском зоопарке умер страус. Первичной экспертизой установлено, что произошло это из-за выявленной в брюшной полости гематомы, которую могла возникнуть либо из-за патологии внутренних органов, либо из-за травмы, причиненной другими жителями вольера.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь зоопарка Анжелика КОМАРОВА.

По ее словам, птицу нашли в вольере вчера утром рабочие отдела птиц, которые присматривают за страусами.

“Это ошибка, что птица умерла от холода или переохлаждения, как написала одна из газет. Если бы от холода, то погибли бы все в вольере”, - подчеркнула А.КОМАРОВА. Она отметила, что все птицы, которые не переносят холод, переселены на зиму в специальные зимние вольеры, как например ибисы, венценосные журавли и многие другие.

В то же время страусы, по ее словам, которые являются крупными птицами с плотным пером, хорошо переносят зиму. Сейчас им дают для усиления метаболизма более калорийную еду и при необходимости птицы могут спрятаться в теплые укрытия, которые есть в вольере.

Теперь в зоопарке остались два страуса.

Пресс-секретарь обратила внимание, что часть коллекции птиц, не только страусы, находятся в зимний период в открытых вольерах. Она заверила, что во время морозов для отдельных видов птиц даже не так важно теплое помещение, как хорошая еда. Это зоопарк обеспечивает. В частности при входе в зоопарк посетителей может встречать “грустный и одинокий силуэт” аиста. По словам А.КОМАРОВОЙ, его принесли в зоопарк подстреленным охотниками. Сейчас птица уже здорова и “на крыле”, то есть может улететь из зоопарка, но остается, потому что, как заверила пресс-секретарь, “привязан” к хорошему питанию.

Между тем А.КОМАРОВА сообщила, что в зоопарке ведутся работы по строительству новых вольеров недалеко от старого куполообразного Птичника, где в этом году планируется начать реконструкцию, а также до самых холодов продолжались строительные работы в слоновнике. С потеплением они продолжатся. После обновления слоновника можно будет говорить о дате привоза в столичный зоопарк слонов.

Также представитель зоопарка сообщила, что уже выбрали имя недавно рожденному детенышу зеленой мартышки. Киевляне предложили около 40 вариантов. С участием журналистов и работников отдела приматов было принято решение, что детеныш будет зваться Тошей (было условие, что кличка должна начинаться на букву "Т", поскольку маму-мартышку зовут Тутси.