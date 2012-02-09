Министр объяснил рекордное количество замерзших в Украине

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО объясняет «хорошо работающей статистикой» тот факт, что в Украине от переохлаждения в период аномальных морозов умерло значительно больше людей, чем в европейских странах и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Я могу сказать, что наши люди не слабее других, чем наши российские друзья и братья, не слабее чем в Европе. Я не могу сказать, почему так (зарегистрировано большее количество смертей от переохлаждения – УНИАН), но я хочу сказать, что, к сожалению, у нас хорошо работает статистика. Я могу назвать одну из причин, то, что у нас хорошо работает статистика. Это я могу сказать четко», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, О.АНИЩЕНКО сообщил, что в Украине от переохлаждения, по уточненным данным, погибли 112 человек.

6 февраля пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сообщала, что в Украине от сильных морозов скончались 135 лиц.

8 февраля министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА поручил соответствующим службам МЧС тщательным образом проверить всю имеющуюся информацию о гибели людей в период аномально низких температур.