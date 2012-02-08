В Киеве обстреляли исследователя Голодомора
22:14, 08 февраля 2012Общество
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Возле метро "Дружбы Народов"
В Киеве неизвестные стреляли в директора Ассоциации исследователей Голодомора Александра Ушинского.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ВО "Свобода" Юрий Сиротюк.
"Только позвонил Александр Ушинский директор Ассоциации исследователей Голодомора и сообщил, что на него совершено вооруженное нападение в районе метро Дружбы Народов", - отмечает он.
"Сначала его подрезал джип черного цвета номер АА 00-20. После этого неизвестный опустил стекло автомобиля и произвел два выстрела в сторону Александра", - пишет "свободовец".
Отмечается, что директор ассоциации не пострадал.
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