В Киеве обстреляли исследователя Голодомора

В Киеве неизвестные стреляли в директора Ассоциации исследователей Голодомора Александра Ушинского.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ВО "Свобода" Юрий Сиротюк.

"Только позвонил Александр Ушинский директор Ассоциации исследователей Голодомора и сообщил, что на него совершено вооруженное нападение в районе метро Дружбы Народов", - отмечает он.

"Сначала его подрезал джип черного цвета номер АА 00-20. После этого неизвестный опустил стекло автомобиля и произвел два выстрела в сторону Александра", - пишет "свободовец".

Отмечается, что директор ассоциации не пострадал.

Украинская правда