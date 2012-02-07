МИД советует подумать про Румынию и еще раз подумать

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины учитывать сложные погодные условия в Румынии - сильные снегопады, сильный ветер, низкую температуру – при планировании поездок в эту страну.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, румынские компетентные органы также предупреждают о необходимости обязательного оснащения автотранспорта зимними шинами, цепями, лопатами и другим соответствующим оборудованием на случай попадания в снежные заносы.