МИД советует подумать про Румынию и еще раз подумать

23:46, 07 февраля 2012
Общество
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Нужны цепи и лопаты

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины учитывать сложные погодные условия в Румынии - сильные снегопады, сильный ветер, низкую температуру – при планировании поездок в эту страну.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, румынские компетентные органы также предупреждают о необходимости обязательного оснащения автотранспорта зимними шинами, цепями, лопатами и другим соответствующим оборудованием на случай попадания в снежные заносы.

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