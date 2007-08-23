Тимошенко: в собственности у депутатов от ПР 175 тыс. предприятий

Власть должна быть арбитром между народом и капиталом, заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила на митинге в городе Бережаны Тернопольской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, по ее словам, в Украине приватизировано 175 тыс. предприятий, владельцы которых сидят в парламенте от Партии регионов, и повышение любых социальных стандартов уменьшает их прибыли. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что страна теряет людей, которые из-за низких зарплат едут работать за границу.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что кредиты населению должны выдаваться не под залог, а под общую гарантию с государством. Лидер БЮТ также считает, что нужно создать государственное ипотечное учреждение и выдавать кредиты на 10-20 лет под 2-4% годовых. Она отметила, что это проверена методика, которая работает.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что необходимо внедрить медицинское страхование для пенсионеров и людей, которые имеют недостаточные доходы, за счет государства. Вместо этого для людей, которые работают, должна существовать медицинская страховка за счет владельца предприятия, но при снижении налога на фонд заработной платы.

Как отметила лидер БЮТ, необходимо убрать «уравниловку» в пенсиях. Пенсия должна зависеть от трудового стажа человека, убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Также Ю.ТИМОШЕНКО считает, что налоговая администрация должна входить в состав Министерства финансов Украины: «Это является неотъемлемой частью формирования доходной и расходной части бюджета, потому сделать налоговую абсолютно независимой – это утопия. Этого не нужно».