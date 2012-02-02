Ленинский суд отказался иметь дело с СБУ

Ленинский районный суд Луганска отказался привлекать к ответственности двух сотрудников СБУ, которые, по версии адвокатов, избили 26-летнего системного администратора.

Как сообщил УНИАН представитель стороны защиты Игорь ЧУДОВСКИЙ, суд принял решение о законности заключения следователя прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Мы подали апелляцию на решение суда и готовы к дальнейшей борьбе», - сказал И.ЧУДОВСКИЙ.

Пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия ЕРЕМЕНКО в комментарии УНИАН отметила, что решение суда управление поддерживает, поскольку служебное расследование, которое было проведено еще осенью 2011 года, показало, что состава преступления в действиях сотрудников СБУ не было.

Однако она подчеркнула, что развернутый комментарий по этому делу готова дать только в Понедєльник, 6 февраля, поскольку сейчас находится на больничном.

По информации защиты, 27 сентября 2011 года двое оперуполномоченных СБУ задержали в Алчевске 26-летнего системного администратора частного предприятия. Адвокаты утверждают, что мужчину избили и доставили в облуправление СБУ для беседы.

14 октября прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело по ст. 365 (превышение служебных полномочий) и 424 (превышение служебных полномочий военнослужащими) Уголовного кодекса.

18 октября прокурор области Николай БЕСКИШКИЙ отменил постановление о возбуждении уголовного дела и направил материалы на повторное расследование следователю облпрокуратуры.

26 октября следователь отказал в возбуждении уголовного дела.

4 ноября защита подала жалобу на отказ в возбуждении дела в Ленинский райсуд Луганска.

12 января 2012 года состоялось первое заседание суда по вопросу о привлечении к уголовной ответственности двух сотрудников СБУ.