Тигипко: предприятия химпрома купят газ сами

Предприятия химической промышленности Украины в 2012 году купят 6-8 миллиардов кубометров газа по прямым контрактам с поставщиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПО заявил в эфире телеканала «Интер» в пятницу вечером.

«В следующем году "Нафтогаз" планирует закупить 27 млрд. кубометров. Плюс еще наша химическая промышленность напрямую, кстати, уже начнет закупать порядка 6-8 млрд. кубометров. В сумме в 2012 году мы выходим на 33-35 млрд. кубометров», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, компания OstChem Holding Limited 23 января заявила о намерении в 2012 году поставить 8 млрд. кубометров газа для нужд химической отрасли, азотных предприятий бизнесмена Дмитрия ФИРТАША. При этом не сообщалось, у кого и на каких условиях планируется закупать этот газ.

Ранее сообщалось, что группа химических компаний Ostchem Group, подконтрольная Д.ФИРТАШУ, отказалась от импорта в Украину природного газа среднеазиатского происхождения вследствие его высокой стоимости.